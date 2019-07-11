[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.69 28.76
 Энергетика
  2224  15
Все про:тарифы (794) Тарифы на электроэнергию (646) Укрэнерго (352) Повышение тарифов (4)

 После запуска нового рынка цены на электроэнергию для промышленности выросли на 30%, – "Укрэнерго"

Средневзвешенная цена электрической энергии, сложившаяся для промышленных потребителей в условиях нового оптового рынка (на всех его сегментах), по итогам первых десяти дней работы новой модели выросла на 30% по сравнению с оптовой рыночной ценой в июне.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы посмотрим на реальные цифры первой декады, то рост цены для промышленных потребителей гораздо выше ранее озвученных прогнозов правительства на уровне 6,8% (мы и регулятор прогнозировали на уровне 40% и 42%). Фактический рост цены для промпотребителей, присоединенных к сети "Укрэнерго", или присоединенных по первому классу напряжения к ОСР, в первой декаде июля составляет 30%. И тенденция пока что состоит в том, что эта разница будет продолжать расти, если не внести изменения", – сказал Ковальчук.

По данным "Укрэнерго", средневзвешенная цена без учета тарифа оператора системы распределения (ОСР, тариф в среднем по Украине составляет 378 грн за МВт-ч), а также без учета маржи поставщика электроэнергии на уровне 74 грн за МВт-ч составила около 2,08 тыс. грн за МВт-ч (без НДС), что на 30% больше июньской ОРЦ на уровне 1,62 тыс. грн за МВт-ч. Данная рассчитанная сумма является усредненной для потребителей первого и второго класса.

По мнению Ковальчука, основной причиной значительного роста является неправильная модель возложения публичных специальных обязательств как на НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" по поставке электроэнергии населению, так и на "Укрэнерго" по компенсации стоимости "зеленой" энергии.

"НАЭК "Энергоатом", который в предыдущие периоды производил самую дешевую энергию, был полностью исключен из рынка двусторонних договоров для промышленных потребителей... Если бы "Энергоатом" был в рынке, а на "Укрэнерго" не были возложены обязательства компенсировать ''зеленым", рост был бы намного меньшим. Можно было бы говорить об изменении цены на несколько процентов", – сказал Ковальчук.

Читайте также: Цена электроэнергии "Энергоатома" после запуска рынка выросла на 24%

Как сообщалось, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынкок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), рынок вспомогательных услуг.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137062
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
ждем-с эти 30% в цене стоимости товаров и услуг для людей...
 показать весь комментарий
 
Вот об этом и говорили когда предлагали отложить введение рынка, а ведь это отразится на всех ценах в магазинах.
 показать весь комментарий
 
да эту хуйню с зеленой энергией нужно в порядок привести, в Украине профицит генерации эл.энергии, но вместо того что бы на новоиспеченном типа рынке торговали все и давали промышленности дешевую эл. энергию, зеленые кормятся с энергоатома, ну бред полный, и самое печальное что срок службы реакторов уже заканчивается и будут продлевать или нет неизвестно, вместо того что бы аккумулировать деньги на реконструкцию АЭС, мы кормим трутней, и еще десять лет их кормить. Не ну если, это такой хитрый план, то может быть восстанавливаемая вытеснит атомную, х.з, правда кто будет компенсировать ямы день-ночь, или зима-лето, непонятно...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот об этом и говорили когда предлагали отложить введение рынка, а ведь это отразится на всех ценах в магазинах.
 показать весь комментарий
 
 
зебилы, так вы ж орали что "роттердам+" это плохо После запуска нового рынка цены на электроэнергию для промышленности выросли на 30%, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 8560
а выходит что это было очень ХОРОШО для промышленности..
Вот так просто и незатейливо зебилов ткнули в "правду" от Г+Г
 показать весь комментарий
 
Ты,дебил проплаченный. При чем тут роттердам+. Твой хозяин пеця вместе с ахметовым проталкивали этот "рынок". У зели сразу сказали,что надо отложить на год,чтобы разобраться,что это за лайно. Утешает одно,после выборов порося перестанет вас проституток содержать и испаритесь вы, как и не было вас.
 показать весь комментарий
 
 
ждем-с эти 30% в цене стоимости товаров и услуг для людей...
 показать весь комментарий
 
 
Нахрена, вообще, нужен этот рынок электроэнергии? Кому от него польза? Только Ахметову и Порошенке. Этим двум воришкам. При дорогой электроэнергии другие отрасли промышленности не развиваются, а деградируют. Что мы уже пять лет и наблюдаем.

Надо национализировать всю энергетику и держать цены ниже, чем у соседей. Тогда начнут развиваться другие экспортноориентированные отрасли. А при такой дорогой электроэнергии кто будет сюда инвестировать? Побыстрее бы уже выборы, чтобы этих дебильных Парубиев, Геращенок, Климкиных, Гройсманов и прочих идиотов отправить нах и начать строить нормальную страну с быстроразвивающейся экономикой.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зебилы, так вы ж орали что "роттердам+" это плохо :D
После запуска нового рынка цены на электроэнергию для промышленности выросли на 30%, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 5311 а выходит что это было очень ХОРОШО для промышленности..
 показать весь комментарий
 
 
Да мы уже сразу заметили сегодня в магазине. Даже цена на самый дешовый хлеб выросла на 30%. Брависсимо. Кто там говорил что нужно быстрее запускать рынок електроенергии и не откладывать на год? Ахметов и Петя с Гнойсманом?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а ведь, помнится, вазелин и зеко-***** как раз и строили свою "программу" на тезисах что "роттердам+ это плохо"... Выходит что зебилов снова обманули.. как всегда После запуска нового рынка цены на электроэнергию для промышленности выросли на 30%, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 4558
 показать весь комментарий
 
А ведь помнится сторонники Порошенко говорили что цены не вырастут при запуске энергорынка, а совсем наоборот, конкуренция типа. Выходит снова обманули, как там было "могут ли порохоботы врать. Да, мы такие". И как по твоему связана отмена ротердам + с повышением цен на электроэнергию, если цена на уголь не изменилась?
 показать весь комментарий
 
Те що запровадили це не ринок, а нова шахрайська схема грабунку України. Тепер фірми посередники купують найдешевшу енергію АЕС та перепродають її обленерго за завищеними цінами. На цій схемі наживається купка спекулянтів. В той час, як страждають промислові підприємства. Це призведе до чергової хвилі падіння промислового виробництва. Що стосується населення, то підняття тарифів - це лише питання часу. Прибуток шахраям будуть сплачувати з наших кишень. Так званий енергоринок треба негайно скасувати поки його наслідки не завдали суттєвої шкоди економіці України.
 показать весь комментарий
 
 
да эту ***** с зеленой энергией нужно в порядок привести, в Украине профицит генерации эл.энергии, но вместо того что бы на новоиспеченном типа рынке торговали все и давали промышленности дешевую эл. энергию, зеленые кормятся с энергоатома, ну бред полный, и самое печальное что срок службы реакторов уже заканчивается и будут продлевать или нет неизвестно, вместо того что бы аккумулировать деньги на реконструкцию АЭС, мы кормим трутней, и еще десять лет их кормить. Не ну если, это такой хитрый план, то может быть восстанавливаемая вытеснит атомную, х.з, правда кто будет компенсировать ямы день-ночь, или зима-лето, непонятно...
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно.А как вы хотели? "Рынок"- это когда к существующим паразитам добавляются новые-которые тоже жрать хотят, и не просто хлеб с маслом, а чтобы сверху еще сантиметр черной икры был.А деньги откуда-да с наших же карманов,откуда еще.Как могло так случиться что за 27 лет разрекламированного "рынка" ВВП Украины уменьшился в 6 раз(по потребительским ценам),а госдолг увеличился в 114 раз !!!!!!!!!!! При этом население уменьшилось в 5 раз. Все это у нас называется "рынком". Если бы начиная с 1991 года ВВП Украины увеличивался всего на 3 %, то сегодня он равнялся 1,5 триллиона долларов!!!!!!! А не 126,7 млрд.как сейчас. Украине от СССР достался мощнейший энерго-промышленный комплекс. За 27 лет аферисты успешно сдали промышленность на металлолом осталась мощнейшая энергетика,которую ждет участь промышленности, если всех новоиспеченных "рыночников" не разогнать коленом под зад. Надо же-у нас копеечная себестоимость вырабатываемой электроэнергии на АЭС,ГЭС,ТЭЦ -и при этом стадо паразитов-посредников(ООО,АО и пр "Рогов с копытами") между производителями и потребителями набивает карманы ничего не делая в принципе. Зачем отлаженному хорошо работающему механизму энергетики ярмо ? Маразм крепчает.
 показать весь комментарий
 
 
Бешено, люто плюсую. Рынок - ничего не производит, а у нас только и разговоров о рынке, вместо производства. Да и рынок - это только вывеска для лохоктората, а по сути - сборище напёрсточников.
 показать весь комментарий
 
Хамы три баяна порвали когда отменили Роттердам+, вот вам "рынок" +30% опять же в карман Ахметову, Укрэнерго обложили данью в виде компенсации "зелёного" тарифа опять таки в пользу Ахметова (львиная доля "зелёной" генерации принадлежит ему), а население субсидируется за счёт Энергоатома и Гидроэнерго. Но хамы ждут от своего кумира Зеленского снижения тарифов, им невдомёк, что даже при существующих тарифах для населения такие перекосы в ценообразовании не могут существовать долго и тарифы неизбежно придётся повышать. Кстати, что то не слышно пламенного борца с монополией ДТЭК в энергетике господина Геруса.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетикаПосле запуска нового рынка цены на электроэнергию для промышленности выросли на 30%, – "Укрэнерго"
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Зеленский избирательный закон обстрел Операция Объединенных сил Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх