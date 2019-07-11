 Зеленский предложил отменить загранпаспорта для поездок в Молдову

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Молдовы Майи Санду, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам президента, важное место в ходе переговоров занимала тема развития экономического сотрудничества.

"Особое внимание уделили перспективам экономического сотрудничества. За 2018 год товарооборот между нашими странами вырос на 11% и составил почти $1 млрд. Думаю, в ближайшее время мы с легкостью достигнем такого же показателя, только без слова "почти", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что отдельно стороны обсудили перспективы объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы.

"Я заверил молдавскую сторону в надежности Украины как поставщика электроэнергии в их страну", – подчеркнул президент.

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По словам Зеленского, он отдельно поднял вопрос экстрадиции в Украину экс-судьи Николая Чауса.

"Наши партнеры пообещали содействовать этому процессу", – констатировал президент.

В свою очередь Майа Санду подчеркнула, что Молдова рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важную составляющую собственной безопасности.

"Европейская интеграция и имплементация Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом – наши основные совместные с Украиной цели", – подчеркнула премьер-министр Молдовы.

По словам Майи Санду, правительство Молдовы хочет теснее сотрудничать с Украиной в экономическом и энергетическом секторах.

"Мы стремимся установить постоянный совместный контроль над границей, чтобы защитить наши границы от преступности и контрабанды", – также отметила глава правительства Молдовы.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Кабинет министров одобрил соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении гражданами Украины и Грузии совместной границы по ID-картам.

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