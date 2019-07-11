[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.69 28.76
 Власть, Регуляторная политика, Социальная политика
  174  0
Все про:загранпаспорт (17) Зеленский (153) Молдова (141) ID-карта (8)

 Зеленский предложил отменить загранпаспорта для поездок в Молдову

Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что граждане Украины и Молдовы могут осуществлять взаимные поездки по внутренним ID-картам, без необходимости предъявления загранпаспорта на границе.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Молдовы Майи Санду, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам президента, важное место в ходе переговоров занимала тема развития экономического сотрудничества.

"Особое внимание уделили перспективам экономического сотрудничества. За 2018 год товарооборот между нашими странами вырос на 11% и составил почти $1 млрд. Думаю, в ближайшее время мы с легкостью достигнем такого же показателя, только без слова "почти", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что отдельно стороны обсудили перспективы объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы.

"Я заверил молдавскую сторону в надежности Украины как поставщика электроэнергии в их страну", – подчеркнул президент.

Читайте также: На границе с Молдовой открылся шестой совместный пункт пропуска

По словам Зеленского, он отдельно поднял вопрос экстрадиции в Украину экс-судьи Николая Чауса.

"Наши партнеры пообещали содействовать этому процессу", – констатировал президент.

В свою очередь Майа Санду подчеркнула, что Молдова рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важную составляющую собственной безопасности.

"Европейская интеграция и имплементация Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом – наши основные совместные с Украиной цели", – подчеркнула премьер-министр Молдовы.

По словам Майи Санду, правительство Молдовы хочет теснее сотрудничать с Украиной в экономическом и энергетическом секторах.

"Мы стремимся установить постоянный совместный контроль над границей, чтобы защитить наши границы от преступности и контрабанды", – также отметила глава правительства Молдовы.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Кабинет министров одобрил соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении гражданами Украины и Грузии совместной границы по ID-картам.  

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137052
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский предложил отменить загранпаспорта для поездок в Молдову
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Зеленский избирательный закон обстрел Операция Объединенных сил Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх