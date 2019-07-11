 Американская IBM купила разработчика программ за рекордные $34 миллиарда

Как сообщает TechCrunch, сделка является крупнейшей в истории IBM и третьей в списке самых крупных на мировом технологическом рынке, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Согласно условиям сделки, Red Hat продолжит работать в качестве отдельного независимого подразделения в составе IBM, сохранив внутреннюю структуру и руководство.

Red Hat специализируется на решениях в сфере облачных технологий, где широко применяется операционная система Linux. Именно это направление IBM считает одним из ключевых.

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Ожидается, что теперь, когда сделка по приобретению Red Hat закрыта, на облачный бизнес IBM будет приходиться около четверти всей выручки компании, тогда как в 2013 году это направление приносило всего 4% дохода.

В IBM надеются, что приобретение Red Hat позволит "создать гибридную мультиоблачную платформу следующего поколения" и стать мировым лидером на рынке облачных технологий.

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