 Фонд гарантирования досрочно выплатил Минфину еще 2,6 миллиарда долга

Как сообщает пресс-служба Фонда, остаток долговых обязательств в виде векселей составляет 49,44 млрд грн, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, по этой задолженности в будущем нужно будет уплатить более 67,44 млрд грн процентных расходов.

"За счет четырех досрочных погашений Фонд сократил расходы на уплату процентов по векселям на 12,34 млрд грн. Однако, сумма общих будущих расходов по долговым обязательствам Фонда является слишком большой, в первую очередь, за счет процентных расходов, которые значительно превышают сумму самого кредита", – отметила директор финансового департамента Фонда Елена Нужненко.

"Поэтому, как первоочередную стратегическую задачу, Фонд для себя определил вопросы реструктуризации задолженности по процентам по кредитам Министерства финансов. Фонд планирует при содействии Всемирного банка и ЕБРР привлечь к реализации этой задачи экспертов высшей квалификации", – добавила глава департамента.

По данным Фонда, на сегодняшний день погашены более 40 млрд грн кредитных обязательств: 20,15 млрд грн – погашение кредитов НБУ, 10,12 млрд грн – погашение кредитов Министерства финансов, около 11 млрд грн – уплаченные проценты, из них 5,53 млрд грн направлено в бюджет как проценты по векселям Фонда. При этом долг перед НБУ погашен полностью.

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Как сообщалось, в начале апреля директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин сообщил, что учреждение в 2019 году планирует досрочно погасить часть долга перед Министерством финансов на сумму 10 млрд грн.

Напомним, что в течение 2014-2016 для обеспечения значительных объемов выплат вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд привлек у Министерства финансов кредиты в виде государственных ценных бумаг на общую сумму 59,6 млрд грн. Стоимость заимствований Министерства финансов Украины составляла от 9,99% до 12,5% годовых. Кроме того, в 2014-2015 году Фонд получил кредиты от НБУ на сумму более 20 млрд грн под 12,5-14%.

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