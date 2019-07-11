[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Энергетика, Коммунальные услуги
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Все про:Нафтогаз (1758) тарифы (794) Андрей Фаворов (7) Тарифы на газ (396)

 "Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на 10%

НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в июле не 10,4%.

Об этом руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов сообщил на встрече с президентом Владимиром Зеленским, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", – сообщил Фаворов и подписал соответствующее распоряжение.

Он также отметил, что снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке.

Руководитель газового бизнеса НАК отметил, что сейчас на европейском газовом рынке увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива, что способствует снижению оптовых цен.

По словам Фаворова, это позволило увеличить закупку газа для дальнейшей закачки его в подземные хранилища, где уже накоплено 14,2 млрд куб. м, а к началу отопительного сезона планируется увеличить запасы до 19-20 млрд куб. м.

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Как сообщалось, ранее в Кабмине напомнили, что НАК "Нафтогаз Украины", согласно постановлению правительства №293, должен снизить цены на газ для нужд населения в июле до 4 905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне (5 554 грн), исходя из цен на "Украинской энергетической бирже". 

Напомним, выполняя постановление правительства, в июне НАК "Нафтогаз Украины"снизил цену газа для населения и других потребителей по ПСО на 7,3% или на 436,11 грн, по сравнению с маем, – до 5553,89 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Конечная цена для населения в регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.

Кабинет министров 5 июня изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137038
 
 
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 Топ комментарии
 
Если бы не выборы и Мародер не проиграл то сейчас бы цены не снижали на 10% а повышали на 30% чтобыпутенненапал
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Все правильно, соєве, спочатку підвищили гоям ціну на 1000%, а потім знизили на 10%, перемога!!! "Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на июль на 10% - Цензор.НЕТ 6267
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Нападе, якщо на 11% скинуть, на десять можна. "Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на 10% - Цензор.НЕТ 43
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вот теперь у зебилов реально "затык" в моСхе: с родной стороны в Нафтогазе "барыги Пороха", а с другой - снижение тарифов БЕЗ "указа призЕдента"
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Все правильно, соєве, спочатку підвищили гоям ціну на 1000%, а потім знизили на 10%, перемога!!! "Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на июль на 10% - Цензор.НЕТ 6267
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Если бы не выборы и Мародер не проиграл то сейчас бы цены не снижали на 10% а повышали на 30% чтобыпутенненапал
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Нападе, якщо на 11% скинуть, на десять можна. "Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на 10% - Цензор.НЕТ 43
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Уверен что если снизить цену на газ и на свет в 3 раза, то Ху*ло не только не нападет на Украину а и будет обходить ее стороной. Потому что он хоть и псих но не дурак и знает что выгнать украинцев из теплых зажиточных хат где ломятся столы и холодильники от еды у него никогда не получится. Его украинцы вилами заколят, так как знают что есть что им терять и защищать. Поетому Ху*ло прежде чем напасть на крым, 3 года запрещал и всячески агитировал росиян по всем росийским каналам в крым не ехать отдыхать и не везти туда деньги, чтобы крымчаны немного обеднели и разочаровались в украинской власти.
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Сегодня заходил в горгаз г.Дружковка Дон.обл.Висит обьявление по оплате за газ.По счетчику за 1000 м куб. за июнь -6650 грн,за июль-6950грн.на 300 грн дороже.
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Повысили в 7 раз снизили на 10%, зашибись кому то профит!!
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в июне 7%, в июле еще 10%, при отоплении на газу разница между 8,55 и 6,90 весьма ощутима
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всеравно после повышения в 7 раз даже если на 50% скинут это будет не о чем!!
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Ну да снизил потребления то нет под зиму посмотрим
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В Європі газ подешевшав на 40 %, українцям знизили на 10 %. Небачена щедрість з боку Нафтогазу.
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Нах эти снижения летом. Вы зимой снизте упыри
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Летом снизили, а зимой повысят. К бабке не ходи.
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БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на 10%
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