 ОПЕК спрогнозировала сохранение переизбытка предложения на рынке нефти в 2020 году

Об этом говорится в докладе ОПЕК, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По прогнозу картеля, мировой спрос на нефть 14 стран - участниц ОПЕК сократится в 2020 году на 1,34 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом – до 29,27 млн баррелей в сутки.

Как отмечается в докладе, снижение спроса на нефть ОПЕК является следствием ограничения добычи, предпринятого картелем для поддержки цен и ставшего стимулом для производителей сланцевой нефти в США и других конкурирующих с ОПЕК поставщиков.

ОПЕК прогнозирует, что в 2020 году не входящие в нее поставщики увеличат добычу на 2,44 млн баррелей в сутки против роста на 2,05 млн баррелей в сутки в 2019 году.

Картель считает, что глобальный спрос на нефть вырастет в 2020 году на 1,14 млн баррелей в сутки, как и в 2019 году, и что мировая экономика в следующем году будет расти темпами текущего года, несмотря на замедление роста в США и Китае.

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ОПЕК также сообщила, что ее добыча в июне сократилась на 68 тыс. баррелей в сутки до 29,83 млн баррелей в сутки, что превышает прогнозируемый уровень спроса в 2020 году.

Как сообщалось, ОПЕК и ряд нефтедобывающих стран вне картеля на прошлой неделе продлили действие соглашения о сокращении добычи до марта 2020 года, сославшись на необходимость избежать наращивания запасов, которое может ударить по ценам.

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