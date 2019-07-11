 Аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток с начала года на 20%

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе за первые шесть месяцев года на регулярных рейсах аэропорт принял и отправил 5,22 млн человек, что на 23% больше показателя за аналогичный период 2018 года, на нерегулярных – 1,48 млн чел. (+12%).

В то же время аэропорт не предоставил информацию о количестве пассажиров, обслуженных на международных и внутренних рейсах.

Количество трансферных пассажиров, по данным госпредприятия, за указанный период составило 1,56 млн, что на 5,4% превышает показатель шести месяцев 2018 года. При этом доля трансферных пассажиров в общем пассажиропотоке составила 23,3%.

В июне 2019 года пассажиропоток "Борисполя" составил 1,53 млн человек, что на 28% больше, чем июне 2018 года. В том числе на нерегулярных рейсах – 426,44 тыс. чел. (+30%).

Как сообщалось, в июне аэропорт "Борисполь" несколько раз обновлял рекорд суточного пассажиропотока. В частности, 9 июня он увеличился до показателя 52 362 пассажира.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну – длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую – длиной 3,5тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

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