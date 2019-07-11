 Суд ЕС отменил санкции против Януковича в 2016-2017 годах

Соответствующее решение было принято Судом ЕС в четверг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Решение было принято по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка и экс-глава администрации президента Андрей Клюев.

По результатам рассмотрения их жалоб в суде напомнили, что эти лица были впервые включены в 2014 году в список лиц, подлежащих замораживанию средств, на том основании, что они подлежали к уголовному преследованию в Украине для расследования преступлений, связанных с растратой украинских государственных средств и их незаконным переводом за пределы Украины.

"Решение о замораживании средств в отношении этих лиц неоднократно продлевалось на один год на том основании, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности за незаконное присвоение государственных средств или активов. Они подали иски в Генеральный суд, оспаривая действия (ЕС), продлевающие замораживание их средств в 2016 и 2017 годах в том, что касается Виктора Януковича и одного из его сыновей, а в 2018 году в отношении других лиц, на том основании, что, в частности, Совет не выполнил критерии включения в перечень. Согласно сегодняшнему решению, Генеральный суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов", – сказано в пресс-релизе.

Как сообщалось, Совет ЕС 27 июня продлил экономические санкции против определенных секторов российской экономики до 31 января 2020 года.

20 июня Совет ЕС также продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севестополя до 23 июня 2020 года.

Кроме этого, в связи с российской агрессией против Украины ЕС ввел персональные санкции, которые сейчас распространены на 170 физических и 44 юридических лиц.

Персональные санкции против беглого экс-президента Виктора Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор ежегодно их продлевал. Последний раз Европейский союз продлил их на срок до 6 марта 2020 года.

Соратники беглого президента уже неоднократно добивались отмены санкций через суд ЕС с помощью юриста Януковича Андрея Портнова.

Так, в сентябре 2017 года Суд Европейского союза признал неправомерными санкции против экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра и бывшего секретаря СНБО Андрея Клюева на период 2014-2015 годов. Это одновременно не означает фактического снятия санкций - поскольку при продлении санкций в марте каждого года принимается новое решение, которое нужно обжаловать отдельно.

Во время продления санкций Советом ЕС из санкционного списка исключили бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram