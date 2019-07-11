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 Доходы российского "Газпрома" от экспорта газа упали на 40% за квартал

Российский "Газпром" во втором квартале 2019 года получил от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в первом квартале текущего года.

Об этом свидетельствуют данные статистике платежного баланса России, обнародованной Центробанком РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Согласно данным ЦБ РФ, в первом квартале этого года было экспортировано российского газа на $14,1 млрд, в то время как во втором – всего на $8,7 млрд.

Для сравнения, в 2018 году доходы от экспорта природного газа в первом и втором кварталах составили, соответственно, $12,7 млрд и $11 млрд.

С чем связано снижение доходов от экспорта российского газа, в материалах ЦБ не уточняется.

При этом в апреле-мае "Газпром" наращивал экспорт газа не только потребителям, но и в целях закачки в собственные европейские подземные хранилища газа. Кроме того, в этот период Турция снижала покупку российского газа.

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Как сообщалось, по данным Минэкономразвития Украины, цены на импортный газ снижались с осени прошлого года.

Так, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июне составила 5 160,51 грн ($196,45 по текущему курсу НБУ) за тыс. кубометров, что на 8,6% меньше, чем в мае.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137015
 
 
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