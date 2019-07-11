[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.69 28.76
 Финансы
  132  0
Все про:банки (3342) ликвидация (209) Фонд гарантирования вкладов (825)

 Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Интеркредитбанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам ПАО "Интеркредитбанк" в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 10 июля поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Интеркредитбанк", – сказано в сообщении.

Напомним, Нацбанк принял решение об отнесении ПАО "Интеркредитбанк" к категории неплатежеспособных в октябре 2014 года за отмывание доходов, а в январе 2015 года решил ликвидировать этот банк.

Согласно данным НБУ, акционерами "Интеркредитбанка" являлись братья Вадим Тугай (напрямую владел 20,137% акций и опосредованно - 19,637%) и Владимир Тугай (с долей 15,181% акций), еще 19,637% акций принадлежало Валентине Доброгорской, а 30,367% — контролируемой Андреем Ефремовым "Сельскохозяйственной компании Файна".

По состоянию на 1 октября 2014 года "Интеркредитбанк" занимал 149 место среди всех украинских банков.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook и Twitter

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137014
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыФонд гарантирования завершил ликвидацию "Интеркредитбанка"
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Зеленский избирательный закон обстрел Операция Объединенных сил Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх