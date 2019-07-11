 "Нафтогаз" должен снизить цены на газ для населения в июле еще на 650 гривен, – Кабмин

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, передает БизнесЦензор.

В Кабмине напомнили, что согласно постановлению №293, с июня "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одном из четырех площадок.

При этом, по данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость импортируемого газа в предыдущем месяце составила 5 161 грн за кубометр (тут и далее – без НДС).

На торгах "Украинской энергетической биржи" газ на июль продался по цене 4 905 за тысячу кубических метров, сам "Нафтогаз" предлагал газ для промышленности по предоплате на июль по 5 017 за тысячу кубометров, а предельная цена ПСО, согласно постановлению Кабмина №867, на июль рассчитана как 7 185 грн за тыс. куб. м.

"Самой низкой оказалась цена "Украинской энергетической биржи". Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4 905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне 5 554 грн", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, выполняя постановление правительства, в июне НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену газа для населения и других потребителей по ПСО на 7,3% или на 436,11 грн, по сравнению с маем, – до 5553,89 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Конечная цена для населения в регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.

Напомним, на заседании 5 июня Кабинет министров изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений. Это третье изменение механизма за последние три месяца.

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