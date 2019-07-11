 Нацсовет внес изменения в состав набсовета Общественной телерадиокомпании

Кандидатура нового члена набсовета НОТУ Екатерины Дулапчий была предложена депутатской группой "Воля народа" вместо Тараса Аврахова, членство которого в набсовете приостановлено решением Нацсовета от 4 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Новой кандидатурой в составе набсовета от фракции "БПП" стала Оксана Миронова.

Нацсовет 7 июня получил заявление Тарана о наступлении оснований для прекращения полномочий члена набсовета НОТУ, поскольку он избран членом президиума центрального совета политической партии "Европейская солидарность", а пребывание в этой должности делает невозможной его работу в набсовете НОТУ.

Как сообщалось, ранее набсовет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" возобновил в должности председателя правления компании Зураба Аласанию с 1 июля 2019 года.

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