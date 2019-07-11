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 Нацсовет внес изменения в состав набсовета Общественной телерадиокомпании

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес изменения в состав наблюдательного совета ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ), утвердив кандидатуры двух новых членов и выведя из его состава представителя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Тарана по собственному желанию.

Кандидатура нового члена набсовета НОТУ Екатерины Дулапчий была предложена депутатской группой "Воля народа" вместо Тараса Аврахова, членство которого в набсовете приостановлено решением Нацсовета от 4 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Новой кандидатурой в составе набсовета от фракции "БПП" стала Оксана Миронова.

Нацсовет 7 июня получил заявление Тарана о наступлении оснований для прекращения полномочий члена набсовета НОТУ, поскольку он избран членом президиума центрального совета политической партии "Европейская солидарность", а пребывание в этой должности делает невозможной его работу в набсовете НОТУ.

Как сообщалось, ранее набсовет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" возобновил в должности председателя правления компании Зураба Аласанию с 1 июля 2019 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137004
 
 
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