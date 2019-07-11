[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 В новом рынке электроэнергии вырастут доходы АЭС и ГЭС и снизятся – у тепловой генерации, – USAID

"Проект энергетической безопасности" USAID представил рекомендации по внедрению безопасного режима функционирования рынка электроэнергии на основе финансового анализа для производителей из возобновляемых источников, оптового рынка и тарифов для потребителей.

Свои рекомендации USAID представил 10 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

В презентации USAID, в частности, сказано, что компенсация "зеленого" тарифа в новом энергорынке может идти через тариф ОСП (тарифа на передачу). В этом случае доход тепловой генерации снижается на 9%, тогда как гарантированный покупатель получает 13 млрд грн прибыли от продажи электроэнергии. Тариф для небытовых потребителей растет на 7,4%.

"Удержание роста тарифа менее 10% для всех небытовых потребителей требует снижения граничных РДН, что негативно влияет на тепловую генерацию", – отмечают эксперты USAID.

По мнению специалистов USAID, во втором сценарии также возможна компенсация "зеленого" тарифа через прибыль гарантированного покупателя. В этом случае 75% электроэнергии АЭС продается гарантированному покупателю (в рамках ПСО), и будет минимальное влияние на тарифы для потребителей.

В USAID отмечают, что доходы атомной генерации ("Энергоатом") и гидроэлектростанций ("Укргидроэнерго") вырастут вследствие открытого рынка при любом из сценариев.

"Во всех случаях (сценариях) доходы АЭС и ГЭС будут выше, доходы ГЭС вырастут вдвое", – говорится в презентации USAID "Проект энергетической безопасности".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136993
 
 
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