 Запуск европейской ракеты с украинским двигателем впервые закончился аварией

Согласно сообщению сайта Arianespace, старт Vega в 4:53 по Киеву прошел успешно, однако затем произошел сбой в работе двигателя ракеты, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам вице-президента компании Люс Фабрегетт, "в районе второй минуты полета ракетоносителя произошли серьезные проблемы с двигателем второй ступени, приведшие к потере миссии".

По ее словам, начато расследование причин аварийного пуска.

Ракетоноситель Vega легкого класса разработан Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI). Ракета предназначена для выведения на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1,2 тонны или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1,5 тонны.

Первые три ступени ракетоносителя Р-80, Zefiro-23, Zefiro-9 разработаны итальянской Avio SpA.

Маршевый двигатель для четвертой ступени РН RD-868P разработало госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" (КБЮ) и изготовило ГП "ПО Южмаш" (ЮМЗ).

Читайте также: Конструкторское бюро "Южное" готовит планы по выпуску ракетных двигателей в США

По данным разработчика, жидкостной двигатель базируется на основе ступени разведения (МБР) РС-20 (SS-18 "Сатана").

Как отмечает агентство, данный пуск стал 15-м по программе Vega и первым неудачным с начала пусковой программы в 2012 году. Это второй пуск в 2019 году: в марте Vega успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту итальянский спутник ДЗЗ Prizma. До данного старта РН Vega относилась к числу наиболее надежных из современных РН.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram