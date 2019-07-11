 Порошенко получил $235 миллионов за продажу завода "Кузня на Рыбальском"

Об этом сообщается в годовом отчете фона пятого президента Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности инвестфонда "ВИК", объединяющего активы народного депутата Игоря Кононенко, стоимость его пакета акций "Кузни на Рыбальском" в размере 20,13% в подписанном в тот же день договоре с компанией Тигипко составила $64,21 млн.

Цена одной акции по обоим договорам составляет $93 за штуку.

В то же время в отчетах фондов указывается, что Ewins Limited 16 ноября осуществило начальные платежи в размере тридцатой части от указанных сумм – соответственно $7,86 млн и $2,14 млн.

В связи с этим на балансах фондов на конец 2018 года числилась долгосрочная дебиторская задолженность – соответственно 6,03 млрд грн и 1,72 млрд грн.

В отчете фонда "Прайм Эссетс Кэпитал" указывается, что на конец 2017 года инвестиции в акции "Кузни на Рыбальском" оценивались по справедливой стоимости в 89,78 млн грн, тогда как в отчете фонда "ВИК" – 38,39 млн грн.

В результате таких успешных сделок чистая прибыль фонда Порошенко в 2018 году выросла до 6,59 млрд грн с 19,04 млн грн годом ранее, чистая прибыль фонда Кононенко составила 1,74 млрд грн по сравнения с 40,9 млн грн в 2017 году. Это увеличило нераспределенную прибыль фондов на конец прошлого года соответственно до 7,86 млрд грн и 2,34 млрд грн.

Согласно отчетам, на конец 2018 года фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" полностью вышел из состава акционеров "Кузни на Рыбальском", тогда как у фонда "ВИК" числилось 1,16 тыс. акций, хотя по договору купли-продажи он реализовал все 690,46 тыс. акций, которые были у него на начало минувшего года.

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ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. Уставный капитал ЧАО составляет 168,09 млн грн.

До середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее – "Фонд "Петра Порошенко"), в котором были сконцентрированы активы президента.

Вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко.

В сентябре того же года группа "ТАС" Сергея Тигипко сообщила о предварительной договоренности о покупке судозавода, 15 ноября корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" сообщили о подписании с кипрской Еwins Ltd пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском".

ЧАО 20 ноября официально сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР о приобретении кипрской Еwins Ltd суммарного пакета акций компании в размере 94,0348%, Максимальная оценка стоимости приобретенного пакета, по данным эмитента – $300 млн.

В 2016 году правительство Украины предоставило ПАО "Ленкузня" право на осуществление экспорта товаров военного назначения собственного производства и импорта товаров военного назначения в интересах собственного производства сроком до 1 июня 2018 года, в 2017 году с учетом переименования предприятия в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" его полномочия спецэкспортера продлены сроком до 1 января 2021 года.

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