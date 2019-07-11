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 Промышленность, Корпоративные отношения
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Все про:Порошенко (1670) продажа (980) Тигипко (122) Кононенко Игорь (130)

 Порошенко получил $235 миллионов за продажу завода "Кузня на Рыбальском"

Стоимость 73,96% акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", принадлежавших инвестфонду "Прайм Эссетс Кэпитал" Петра Порошенко, по договору купли-продажи с компанией Ewins Limited Сергея Тигипко от 15 ноября 2018 года составила $235,79 млн.

Об этом сообщается в годовом отчете фона пятого президента Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности инвестфонда "ВИК", объединяющего активы народного депутата Игоря Кононенко, стоимость его пакета акций "Кузни на Рыбальском" в размере 20,13% в подписанном в тот же день договоре с компанией Тигипко составила $64,21 млн.

Цена одной акции по обоим договорам составляет $93 за штуку.

В то же время в отчетах фондов указывается, что Ewins Limited 16 ноября осуществило начальные платежи в размере тридцатой части от указанных сумм – соответственно $7,86 млн и $2,14 млн.

В связи с этим на балансах фондов на конец 2018 года числилась долгосрочная дебиторская задолженность – соответственно 6,03 млрд грн и 1,72 млрд грн.

В отчете фонда "Прайм Эссетс Кэпитал" указывается, что на конец 2017 года инвестиции в акции "Кузни на Рыбальском" оценивались по справедливой стоимости в 89,78 млн грн, тогда как в отчете фонда "ВИК" – 38,39 млн грн.

В результате таких успешных сделок чистая прибыль фонда Порошенко в 2018 году выросла до 6,59 млрд грн с 19,04 млн грн годом ранее, чистая прибыль фонда Кононенко составила 1,74 млрд грн по сравнения с 40,9 млн грн в 2017 году. Это увеличило нераспределенную прибыль фондов на конец прошлого года соответственно до 7,86 млрд грн и 2,34 млрд грн.

Согласно отчетам, на конец 2018 года фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" полностью вышел из состава акционеров "Кузни на Рыбальском", тогда как у фонда "ВИК" числилось 1,16 тыс. акций, хотя по договору купли-продажи он реализовал все 690,46 тыс. акций, которые были у него на начало минувшего года.

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ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. Уставный капитал ЧАО составляет 168,09 млн грн.

До середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее – "Фонд "Петра Порошенко"), в котором были сконцентрированы активы президента.

Вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко.

В сентябре того же года группа "ТАС" Сергея Тигипко сообщила о предварительной договоренности о покупке судозавода, 15 ноября корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" сообщили о подписании с кипрской Еwins Ltd пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском".

ЧАО 20 ноября официально сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР о приобретении кипрской Еwins Ltd суммарного пакета акций компании в размере 94,0348%, Максимальная оценка стоимости приобретенного пакета, по данным эмитента – $300 млн.

В 2016 году правительство Украины предоставило ПАО "Ленкузня" право на осуществление экспорта товаров военного назначения собственного производства и импорта товаров военного назначения в интересах собственного производства сроком до 1 июня 2018 года, в 2017 году с учетом переименования предприятия в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" его полномочия спецэкспортера продлены сроком до 1 января 2021 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136988
 
 
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 Топ комментарии
 
чет в статье нет суммы налога с продажи в казну Украины.
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Сейчас соя нам расскажет сказки на ночь как обеднел ПАПа за годы войны. Я весь внимание.
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чего парахаботики не визжат?
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чет в статье нет суммы налога с продажи в казну Украины.
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а с чего? Ну продал и продал, в чем проблема?
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Сейчас соя нам расскажет сказки на ночь как обеднел ПАПа за годы войны. Я весь внимание.
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продаж заводу жодним чином не позначився на розмірі активів Порошенка. Тобто в даному випадку він і не збіднів, і не збагатився. Адже при розрахунку вартості активів мільярдерів враховуються як наявні гроші, так і вартість активів. В даному випадку він просто реалізував наявний у нього актив. Це і не зрада, і не перемога, просто факт. Так, ніби ти продав свою автівку. Ти збагатився при цьому? Так, грошей у тебе додалося, але автівки немає.
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не делайте мне смешно! у пети было яблоко, он его продал сереже - у пети ни яблока ни денег?
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сумарно у пети как была стоисость одного яблока так и осталась
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а у пети "появились" сережины деньги!
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Авто купил за 1 гривню,продал за 3. Да, стал богаче.
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ну я свое авто купил в 2008 за 130 тис. грн, что тогда было 26 тыс. долларов, сегодня то же авто, которому почти 11 лет я могу продать за 250 тысяч гривен. Я стану богаче, продав его?
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Продай свою квартиру. Вот разбогатеешь!
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Ленинская Кузня стала кузней Порошенко а потом Тигипко, а по хорошему раз Порошенко больше всего на свете любит армию украинскую - нужно все эти деньги отдать армии, вообще все что есть у Порошенко нужно забрать и реально отдать до копейки солдатам
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і у вас теж треба все відібрати і віддати армії, залишити дві пари шкарпеток, тулуп зимовий і босоніжки
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так у нас Порошенко и так всё забрал , причем не спрашивая любим мы армию или нет, пришло время забрать у него
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Что у вас забрали?
У вас что-то было?
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та оно и понятно, что ты армию украинскую не любишь, вата
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как сережа так и петя пошли по накатанной дорожке - государству Украина шиш налогов. в случае с сережей тигипко еще как то можно понять "схематоз", а вот когда этим самым занимается "пятый пиезидент", впаривающий на каждом углу доверчивым лохам про "европейский выбор" и "правовое государство"!
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где написано про "шиш налогов"? У тебя в методичке?
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подними мои веки и укажи где написано, что "уплатили"?
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ты утверждаешь что "шиш налогов" - ты и должен доказать. Я ниченго не утверждаю, просто прошу сказать где ты это увидел.
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я точно ни где не увидел, что петя заплатил хоть какие то налоги с сделки.
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А я не увидел что в статье написано что Земля круглая. Значит, Земля - квадратная.
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БизнесЦензорНовостиПромышленностьПорошенко получил $235 миллионов за продажу завода "Кузня на Рыбальском"
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