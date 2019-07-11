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 Volkswagen окончательно прекратил производство легендарной модели автомобиля "Жук". ФОТО

На заводе Volkswagen в мексиканском городе Пуэбла 10 июля с конвейера сошел последний автомобиль модели VW New Beetle ("Жук").

Последняя произведенная машина этой модели будет передана в музей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Volkswagen закрывает в Мексике очень важную и успешную главу своей истории", – говорится в сообщении местной "дочки" германского автопроизводителя.

VW Beetle – наследник легендарного Volkswagen Kafer, производившегося с 1938 года по 2003 год и считающегося самым массовым автомобилем в истории, выпускавшимся без значительных изменений базовой конструкции.

Оригинальный Kafer был разработан в 1930-х годах по поручению Адольфа Гитлера известным конструктором Фердинандом Порше. Машина отличалась компактными габаритами и вскоре превратилась в практически народную марку.

С 2003 года стала выпускаться модернизированная версия – New Beetle. С 2011 года дебютировало второе поколение VW Beetle.

Завод в Пуэбле был одним из основных производителей этой модели для рынка Мексики и других стран Латинской Америки. Всего за почти 70-летнюю историю под маркой Volkswagen Kafer было произведено порядка 21,5 млн автомобилей, отмечает агентство dpa.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136982
 
 
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