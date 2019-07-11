[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Рада отменила ограничения для домашних солнечных электростанций

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 9-1 закона " Об альтернативных источниках энергии "относительно урегулирования вопроса генерации электроэнергии частными домохозяйствами".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №10357 за основу и в целом проголосовали 243 народных депутата.

Законодательным актом определен порядок расчета уровня "зеленого" тарифа для всех частных домохозяйств, потребителей, в том числе энергетических кооперативов, производящих электрическую энергию из энергии солнечного излучения, без конкретизации требований относительно места их размещения и установленной мощности.

"Законопроект снимает технические несогласованности… Мы снимаем ограничения и разрешаем домохозяйствам строить малые солнечные станции на земле. Это норма, которая действовала до принятия закона (закона 2712-VIII о "зеленых" аукционах, – ред.) ", – пояснил и.о. главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский в ходе представления законопроекта, передает Интерфакс-Украина.

Проблема предоставления "зеленого тарифа" для наземных домашних СЭС возникла после принятия закона о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованного 21 мая.

Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения "зеленого тарифа" - установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было - 30 кВт без ограничений месторасположения).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136981
 
 
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на период выборов депутаты задабривают народ
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