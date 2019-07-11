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 Евросоюз готовит санкции против Турции за бурение в водах Кипра, – Reuters

Европейский союз приостановит переговоры на высоком уровне с Анкарой и обсуждение соглашения о воздушных перевозках, а также заморозит финансирование Турции в следующем году в связи с незаконным бурением у берегов Кипра.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего заявления, передает БизнесЦензор.

Представители стран ЕС обсудят решение в четверг в Брюсселе, а главы МИД стран блока могут одобрить его на встрече в понедельник.

"В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции, (ЕС) принимает решение приостановить переговоры о Всеобъемлющем соглашении о воздушных перевозках и пока не проводить дальнейших встреч в рамках диалога на высоком уровне", – говорится в проекте заявления.

"Совет одобряет предложение (Европейской) комиссии о сокращении помощи в рамках подготовки Турции к вступлению в ЕС на 2020 год и предлагает Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции", – сказано в документе.

В заявлении также сказано, что ЕС будет готов ввести дополнительные ограничения в отношении Турции, если она продолжит бурение.

Ранее МИД Турции заявил, что страна не намерена отказываться от ведения геологоразведки залежей нефти и газа в Средиземном море.

8 июля Служба внешних действий Евросоюза обнародовала заявление Высокого представителя ЕС Федерики Могерини, где намерение Турции осуществить новую операцию по бурению на северо-восток от Кипра называется незаконным. А также выражается обеспокоенность дальнейшей неприемлемой эскалацией, которая нарушает суверенитет Кипра.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136980
 
 
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