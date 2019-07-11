 Рада ввела штрафы за парковку на местах для электромобилей (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №10405 за основу и в целом проголосовали 233 народных депутата.
Документом внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закон "О дорожном движении", которые призваны законодательно защитить право водителей транспортных средств оснащенных электрическими двигателями по доступу к зарядных станций для электромобилей.
В частности, законом установлено, что остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только электромобилей, а также ограничение доступа к таким местам, влечет наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 грн).
Законом возложена обязанность по составлению протоколов и рассмотрение дел о таких нарушениях на уполномоченных лиц органов внутренних дел (Национальной полиции).
Кроме того, правительству поручено разработать и принять изменения в государственные стандарты, предусмотрев специальные номерные знаки с зеленым цветом шрифта для электромобилей, введение новых дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей", а также определить требования к обустройству машиномест и паркомест для таких авто.
Также законом уточнена терминология – в законе "О дорожном движении" слова "электромобилями" заменены словами "транспортными средствами, оснащенными электрическим двигателями (одним или несколькими)" и другие.
І тут виникає питання а для кого ці "комунальні субсидії" призначаються? Га?
Лохотрон для дурнів! У нас і податки багаті не платять, в ДФС, якщо хто не знає, теж є спеціальні місця "паркування" для богатих які теж прописані в "законі".
Дуже зручно для
біднихбогатих, приїхав в центр міста а там тобі парковка на "блюдечке с голубой каемочкой !
А стосовно "бензо-газо-дизельных" так там ще акциз накладається з якого будуються дороги, електромобілі (багатих) і тут економлять за рахунок бідних та дурних...
Власне самі електромобілі добре, але екологічної погоди вони сьогодні не роблять, виробляють їх не в Україні тож податкового зиску ми теж не маємо! Навіщо їм надавати подібного роду преференції? Хто може і так купить, незалежно від того є пільгові місця на парковках чи ні!
А стосовно "олігархів-шейхів" то існуючі акумулятори на сьогодні по ціні не здатні конкурувати з бензиновими ДВЗ, і поки або ємність акумуляторів не зросте, або ії ціна не знизиться "шейхи" можуть не паритись!