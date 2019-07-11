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 Рада ввела штрафы за парковку на местах для электромобилей

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №10405 за основу и в целом проголосовали 233 народных депутата.

Документом внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закон "О дорожном движении", которые призваны законодательно защитить право водителей транспортных средств оснащенных электрическими двигателями по доступу к зарядных станций для электромобилей.

В частности, законом установлено, что остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только электромобилей, а также ограничение доступа к таким местам, влечет наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 грн).

Законом возложена обязанность по составлению протоколов и рассмотрение дел о таких нарушениях на уполномоченных лиц органов внутренних дел (Национальной полиции).

Также законом уточнена терминология – в законе "О дорожном движении" слова "электромобилями" заменены словами "транспортными средствами, оснащенными электрическим двигателями (одним или несколькими)" и другие.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136976
 
 
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