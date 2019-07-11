 Зеленский подтвердил планы лишить мэра Киева части полномочий, – Кличко. ВИДЕО

Как передает БизенсЦензор, об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА – его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека", –заявил Кличко.

По мнению мэра города, это угрожает самоуправлению в столице.

"Я еще раз подчеркнул, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий – это возвращение методов Януковича и лишения Киева самоуправления. Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают", – сказал Кличко.

Мэр добавил, что в таком случае необходимо объявить досрочные выборы в столице.

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