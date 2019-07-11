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Все про:Зеленский (149) КГГА (458) Киев (2019) Кличко (229)

 Зеленский подтвердил планы лишить мэра Киева части полномочий, – Кличко. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подтвердил свои намерения назначить человека из своей команды на должность главы Киевской городской администрации, которую традиционно занимает избранный мэр столицы.

Как передает БизенсЦензор, об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА – его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека", –заявил Кличко.

По мнению мэра города, это угрожает самоуправлению в столице.

"Я еще раз подчеркнул, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий – это возвращение методов Януковича и лишения Киева самоуправления. Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают", – сказал Кличко.

Мэр добавил, что в таком случае необходимо объявить досрочные выборы в столице.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136972
 
 
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