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 Еврокомиссия готова выделить Украине 25 миллионов евро на электронное правительство

В Европейской комиссии готовят международный проект помощи Украине в размере 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного правительства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам встречи представителей Еврокомиссии с советником президента Михаилом Федоровым, передает БизнесЦензор.

"Во время встречи представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украине объемом 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного правительства, а также предоставили свои рекомендации к концепции "Государство в смартфоне". Ключевые предложения касались развития идентификации граждан, введения эффективной структуры управления развитием сферы и организации выполнения поставленных амбициозных задач", – сказано в сообщении.

В свою очередь, Федоров рассказал о планах действий властей в цифровой сфере.

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"Мы имеем очень четкие планы на год и ключевые показатели эффективности до 2024 года. "Государство в смартфоне" для меня – это когда украинец может решить любую свою жизненную или деловую ситуацию онлайн в один клик и желательно со смартфона, когда наш гражданин навсегда забудет, как выглядит чиновник и где он находится", – сказал Федоров.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136963
 
 
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