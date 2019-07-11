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 Кабмин утвердил концепцию объединения IT-систем управления финансами

Кабинет министров утвердил концепцию IT-централизации системы управления государственными финансами (СУГФ), согласовал создание управляющего комитета IT-CУГФ и отдельного учреждения (FinIT), через которые будет осуществляться этот процесс.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Утверждение Концепции и ее реализация в 2021 году дает возможность достичь согласованности развития IT-составляющей в ведомствах, входящих в СУГФ, создать единый информационное ландшафт IT-систем, повысить уровень интеграции систем и процессов, ввести единую комплексную политику защиты информации", – отмечается в сообщении

Планом действий, в частности, предусмотрено, что IT-функции новых налоговой и таможенной служб будут полностью переданы в новое учреждение уже до конца текущего года. До конца марта 2020 года туда же перейдут IT-функции Минфина и Госказначейства, а функции Госфинмониторинга – до конца июня 2020 года.

"Мы болеем за скорейшее налаживание взаимодействия между массивами данных основных игроков в сфере государственных финансов – Госказначейства, Минфина, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы. Ведь чем проще будет обмен информацией и чем удобнее IT-структура, тем быстрее мы сможем предоставлять самом деле качественные государственные услуги нашим гражданам", – отметила министр финансов Оксана Маркарова.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136957
 
 
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