 Суд открыл дело по иску Нацбанка против Коломойского на 5 миллиардов

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"В июне 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области четыре иска к Игорю Коломойскому о взыскании с него как с финансового поручителя "Приватбанка" задолженности по кредитам рефинансирования соответственно на 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн, 1,29 млрд грн, 0,5 млрд грн. Речь идет об обязательствах по договорам поручительства в соответствии с задолженности, возникшей по состоянию на конец декабря 2015 года", – напомнили в НБУ.

Кроме того, о взыскании задолженности с Коломойского, которая начала формироваться уже с 2016 года, Национальный банк обратился 18 декабря 2018 года с соответствующим иском в суд первой инстанции Республики и Кантона Женевы (Швейцария).

Однако изначально Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал в открытии производства по искам Национального банка на основании того, что местом жительства ответчика является Женева (Швейцария), а не Днепр. В июле-августе 2018 года Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе все решения суда первой инстанции.

Нацбанк подал жалобу на решения этих судов и в марте 2019 года Большая Палата Верховного Суда удовлетворила кассационные жалобы Национального банка и отменил решение судов предыдущих инстанций, направив дело в Хозяйственный суд Днепропетровской области для решения вопроса об открытии производства.

"По возвращении дел из Верховного суда Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по всем исковым заявлениям Национального банка", – отмечают в НБУ.

Национальный банк ожидает по результатам проведения подготовительных заседаний назначения судом рассмотрения дел по существу уже в августе 2019 года.

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Как сообщалось, бывший акционер "Приватбанка" Игорь Коломойський пытается остановить судебное производство в Швейцарии, которое Национальный банк инициировал против него, используя решение Печерского районного суда Киева от 20 апреля, которым были расторгнуты договоры поручительства по кредитам рефинансирования, которые "Приватбанк" получил до национализации.

По данным НБУ, в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Национальным банком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "Приватбанка", полученных за период 2008-2014 годов. Фактически он взял на себя личные обязательства по погашение задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн.

В 2018 году Национальный банк подал четыре иска в украинские суды и один иск - к Суду первой инстанции в Женеве в Швейцарии и Украины против Игоря Коломойского для погашения кредитов рефинансирования "Приватбанка".

19 марта 2019 года Верховный Суд Украины удовлетворил кассационные жалобы НБУ и обязал Хозяйственный суд Днепропетровской области рассмотреть указанные иски.

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