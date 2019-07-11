 Рада приняла Избирательный кодекс с выборами депутатов по "открытым спискам"

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3112-1 в целом проголосовали 230 народных депутатов.

Кодекс регулирует подготовку и проведение выборов президента, народных депутатов, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, сельских, поселковых, городских, районных в городах советов, сельских, поселковых, городских голов, а также полномочия и формы деятельности избирательных комиссий, в том числе Центральной избирательной комиссии, порядок ведения Государственного реестра избирателей.

Документом также урегулирован вопрос подготовки и проведения голосования, подсчета голосов избирателей, обжалование нарушений избирательного законодательства и тому подобное.

Избирательным кодексом предусмотрено, что выборы народных депутатов проводятся на основе пропорциональной системы по избирательным спискам кандидатов в депутаты от политических партий. Таким образом, исключены выборы депутатов по мажоритарным округам.

В то же время в распределении мандатов депутатов будут участвовать избирательные списки кандидатов, которые по итогам голосования на выборах депутатов набрали более 4% голосов. При этом будет применяться избирательная система, которая позволяет персонифицировать голосование ("открытые списки").

Аналогичная избирательная система будет применяться также на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных советов, а также городских советов городов, в которых количество избирателей превышает 90 тыс. человек.

На выборах городских голов таких городов будет применяться избирательная система абсолютного большинства.

Избирательным кодексом установлено, что выборы депутатов других местных советов проводятся по системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах. В каждом округе может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.

После вступления в силу Избирательного кодекса законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", "О Государственном реестре избирателей", "О Центральной избирательной комиссии" потеряют силу.

Избирательный кодекс вступит в силу с 1 декабря 2023 года.

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