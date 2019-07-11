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 ЕБРР выделит кредит для строительства Днепро-Бугской ВЭС на Херсонщине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках кредитной программы USELF-III общим объемом 250 млн евро по поддержке развития в Украине возобновляемой энергетики частично профинансирует строительство Днепро-Бугской ВЭС планируемой мощностью 110 МВт в Александровке Херсонской области.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам представителя банка, такое решение принял совет директоров ЕБРР 10 июля.

По данным ЕБРР, получателем средств в рамках проектного финансирования выступает специально созданное предприятие ООО "Днепро-Бугская ВЭС", принадлежащее трем спонсорам этого проекта – Akuo Energy SAS (Франция), а также бельгийским Saffelberg Investment NV и Aeolus Invest NV, которое будет заниматься им от девелопмента до управления после запуска.

Общая стоимость проекта оценивается в 188,64 млн евро. Возможная доля участия ЕБРР пока не раскрывается.

Согласно другим материалам проекта, размещенным на сайте банка, "Днепро-Бугская ВЭС" будет принадлежать Akuo Energy.

Проект состоит из 25 установок на побережье Днепро-Бугского лимана номинальной мощностью 4,4 МВт каждая, которые будет поставлять компания Nordex. В рамках проекта планируется также строительство ЛЭП 150 кВ до подстанции "Посад-Покровская" протяженностью 27,3 км из 194 опор.

В конце 2018 года предполагалось, что строительство ВЭС будет начато в 2019 году и продлится примерно 12 месяцев.

По данным госреестра, пока владельцами ООО "Днепро-Бугская ВЭС" с уставным капиталом 450 тыс. грн выступают бельгийская Srew NV, принадлежащая Saffelberg Investment, и кипрская DB-WPS Limited, бенефициарами которой выступают украинцы Виктор Кузнецов, Дмитрий Стратиевский и Роман Шпанов.

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ЕБРР одобрил новую программу USELF (Ukrainian Sustainable Energy Lending Facility)-III на 250 млн евро для поддержки частных проектов в возобновляемой энергетике в Украине 18 июля 2018 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136940
 
 
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