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Все про:ДУСя (39) Зеленский (149) конкурс (218) Борзов (1) Офис Президента (4)

 В конкурсе на главу управления делами Зеленского победил бывший глава команды КВН

В конкурсе на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами президента победил нынешний и.о. главы ведомства Сергей Борзов.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщается на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы.

Всего к участию в конкурсе были допущены 16 претендентов.

Как сообщалось, 11 июня президент Владимир Зеленский назначил заместителя главы Госуправления делами Сергея Борзова временным исполняющим обязанности главы ведомства.

Сергей Борзов в июне 2014 году был назначен президентом Петром Порошенко заместителем главы Государственного управления делами и с конца лета 2015 года до июля 2017 года уже выполнял обязанности главы ГУД, после того как глава госуправления Сергей Березенко стал нардепом и до назначения на эту должность Ивана Куцика.

Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.

Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.

При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины – $40-65 тыс.

До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

Жена чиновника Ирина Борзова является председателем ОО "Развитие. Развитие", владеющего сетью кафе "Вкусный Еж", и является совладельцем гостиницы в Судаке. Она баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу №14 в Виннице от президентской партии "Слуга народа". 

Отец Ирины Борзовой – Наум Баруля – тоже известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова, а до последнего времени руководил проектом "Лига Смеха" Зеленского.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136938
 
 
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 Топ комментарии
 
Нихрена ни понял! У Зели же теперь офис и глава офиса. А что такое "управления делами президента "?
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так и не надо ничего понимать, надо просто хавать ))
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Команда професіоналів .....йоб їх мать....
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Нихрена ни понял! У Зели же теперь офис и глава офиса. А что такое "управления делами президента "?
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так и не надо ничего понимать, надо просто хавать ))
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Это так по умному называется старший завхоз. Чтобы громче звучало.
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А что такое "управления делами президента "?

Это теперь поддерживать то, чем иногда играют на рояле. Чтобы оно не падало. В конкурсе на главу управления делами Зеленского победил бывший глава команды КВН - Цензор.НЕТ 3617
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Команда професіоналів .....*** їх мать....
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а в чем проблема? там же в статье написали, что он на этой должности при порошенко 2 года был. хуже то, что зеленский старые порошенковские кадры начинает подтягивать
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Не дождусь, когда уборщицам КВН начнут гос. должности раздавать. Типа, и кухарка может управлять государством... Ну где-то так.
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ну так тот же вакарчук в квн играл. дофигища людей во время учебы в вузах участвовала в квн
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Ото сміху буде від такої нової команди презедента ВАЗ!
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Ну обещал же чувак что 5 лет плакать не будем. Делает . Сплошная ржака
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заголовок провокационный. спецом разжигают против зеленского. статью прочитайте, чувак эту должность 2 года при порошенко занимал. и кстати, это порошенковский человек, а вот это уже плохо.
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Хоть всех клоунов соберет под одной крышей, даже в дурке смотря новости смеятся будут санитары.
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И лица...лица какие новые В конкурсе на главу управления делами Зеленского победил бывший глава команды КВН - Цензор.НЕТ 4920 А кто из присутствующих за него голосовали В конкурсе на главу управления делами Зеленского победил бывший глава команды КВН - Цензор.НЕТ 457
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Я опасаюсь, что такими темпами, в ближайшее время официальным печатным органом Президента Украины станет журнал "Барвинок" (он ведь еще есть?).
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Недавно была новость что "Барвинок" - всё.
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Да? Жаль. А где ваш Президент и его администрация будут публиковать свои гениальные идеи?
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Вбивати й катувати українців можна, а писати про ці злочини НІЗЯ. Лицемірство ((
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Всё смешалось в Украине квн чиновники чиновники кавээнщики Одно только стабильно Квартира за счёт гос-ва на Печерске
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А у Трампа или Макрона тоже есть управляющие делами с целой империей собственности, фактически государства в государстве?
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