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 ЕБРР выделит $35 миллионов крупнейшему мировому зернотрейдеру на покупку вагонов в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) согласовал кредит в размере до $35 млн для финансирования покупки до 1 тыс. вагонов хопперов-зерновозов дочерней компанией одного из крупнейших в мире агротрейдеров Louis Dreyfus Company (LDC) в Украине.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Реализация соответствующего проекта будет направлена на решение проблемы нехватки вагонов на украинском рынке, поддержку стратегии Louis Dreyfus по созданию надежной и эффективной цепочки поставок в Украине.

Напомним, Louis Dreyfus – крупнейший в мире агротрейдер. Его основные операции сосредоточены в Женеве. Штаб-квартира находится в Роттердаме, однако компания также ведет деятельность еще более чем в 100 странах мира. В частности, Louis Dreyfus владеет складскими помещениями в Северной и Южной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, Европе и в регионе Черного моря.

На долю Louis Dreyfus приходится порядка 10% мирового объема торговли сырьем.

В Украине Louis Dreyfus владеет пятью активами: Рахнянский склад зерна и масличных культур емкостью 159 тыс. тонн, Гайсинский склад – 72 тыс. тонн, Сердюкивский склад – 32 тыс. тонн, Михайловский склад – 98 тыс. тонн, комплекс в Одесском порту общей мощностью хранения зерна примерно 240 тыс. тонн с годовым объемом перевалки 4,5 млн тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136929
 
 
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