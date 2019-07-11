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 Вложения иностранцев в украинские облигации превысили 64 млрд

Портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности нерезидентов на 11 июля достиг нового исторического рекорда – 64,42 млрд грн по номиналу, в том числе увеличившись по итогам прошедших 9 июля первичных аукционов на 2,86 млрд грн или на 4,7%.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности банков Украины сократился на 11,15 млрд грн (на 3,3%) – до 329,99 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – сократился на 0,6 млрд грн (на 2,6%) – до 22,67 млрд грн, физлиц также сократился на 0,13 млрд грн (на 1,4%) – до 8,78 млрд грн.

По данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ уменьшился на 9,02 млрд грн (на 1,2%) – до 762,94 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136927
 
 
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БизнесЦензорНовостиФинансыВложения иностранцев в украинские облигации превысили 64 млрд
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