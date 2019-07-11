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Все про:США (2238) Фирташ (365) экстрадиция (25)

 МИД Австрии анализирует возможность экстрадиции Фирташа в США

Вопрос выдачи США Дмитрия Фирташа сейчас находится на рассмотрении внешнеполитического ведомства Австрии.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение "с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия". Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД Австрии.

В министерстве иностранных дел Австрии не ответили на запрос о временных рамках рассмотрения вопроса и о том, проводятся ли по этому поводу консультации с Вашингтоном.

Американские адвокаты Фирташа ранее заявляли, что в случае проигрыша в австрийских судах они ожидают экстрадиции своего подзащитного в США уже в начале июля.

Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, он был арестован по запросу США. В Соединенных Штатах бизнесмена обвиняют в намерениях получить разрешения на добычу титановой руды в Индии с помощью взяток.

Как следует из материалов уголовного производства, предприятие Фирташа планировало поставлять титан в США. В случае признания виновным Фирташу угрожают десятки лет заключения и конфискация имущества.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136923
 
 
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