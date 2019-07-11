 Украина собрала более 13 миллионов тонн зерна нового урожая

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики Украины сообщает БизнесЦензор.

Из них собрано: пшеницы – 8,6 млн тонн с площади 2,5 млн га или 37% к прогнозу; ячменя – 4,1 млн тонн с площади 1,2 млн га или 49% к прогнозу; гороха - 447 тыс. тонн с площади 204 тыс. га или 71% к прогнозу; ржи - 5 тыс. тонн с площади 2 тыс. га или 2% к прогнозу.

Также собрано овса - 2 тыс. тонн с площади 1 тыс. га или 1% к прогнозу; озимого рапса собрано 1,4 млн тонн с площади 649 тыс. га или 50% к прогнозу при урожайности 21,6 ц/га.