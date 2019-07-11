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 "Укрспирт" готов возобновить отгрузки спирта после разъяснений Минфина

Госпредприятие "Укрспирт" просит Министерство финансов предоставить разъяснения для возобновления поставок спирта, прекращенных с 1 июля, сообщил начальник управления юридического сопровождения госпредприятия Олег Дмитренко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Министерству финансов было дано поручение предоставить разъяснение относительно возможности реализации спирта с применением мер контроля с помощью существующих средств, которые были установлены до 1 июля этого года, а также разъяснить работникам ГФС на местах, какие документы необходимо оформлять при вывозе спирта из акцизного склада и ввозе на склад ликеро-водочных предприятий", - сообщил он.

По словам Дмитренко, "Укрспирт" получил разъяснения относительно требований к счетчикам на отгрузку спирта после принятия Кабмином постановления от 19 июня об урегулировании порядка ведения реестров расходомеров.

"Стало очевидно, что особых требований для счетчиков на спирт нет. Тогда мы и стали срочно закупать стандартные счетчики, соответствующие требованиям Налогового кодекса. В среднем счетчик стоит 200-400 тыс. грн… В планах - до 1 августа установить счетчики на 16 производственных площадках, к 1 октября – оборудовать все 40 производственных площадок", - сказал начальник управления юрсопровождения ГП, добавив, что девять счетчиков уже закуплены, средства на остальные 31 предусмотрены.

В связи со сложившийся ситуацией "Укрспирт" и просит Минфин определить период, который позволит использовать действующую до 1 июля систему учета и оформления вывоза спирта, что даст возможность возобновить отгрузку спирта.

Как прокомментировал ситуацию с прекращением отгрузки спирта директор департамента управления производством "Баядера Групп" Николай Бабич, "мы были вынуждены перевести работу завода, до этого работавшего круглосуточно, в одну смену. Из пяти производственных линий одна стоит. Это связано с тем, что мы не видим из чего, без поступления спирта, будем производить продукцию. Еще как минимум неделю продержимся - и это при работе завода в одну смену. В то же время "режутся" в два раза и больше заявки на поставки продукции, их закрываем только там, где полностью исчезает с полок наша продукция в сетях".

В свою очередь, директор ООО "ЛВН Лимитед" Юрий Сорочинский отметил, что по состоянию на 10 июля сложилась "уже весьма критическая" ситуация.

"Мы останавливаемся из-за не поступлений спирта. Есть запасы готовой продукции, но вопрос в том, что их недостаточно для удовлетворения потребностей рынка (внутреннего - ИФ) и особенно – экспортных заказов", - сказал он.

С просьбой урегулировать ситуацию по прекращению отгрузки спирта ГП "Укрспирт" представители ликеро-водочных предприятий, Федерация работодателей Украины, ассоциация "Укрводка" обратились к президенту Украины и премьер-министру. Помимо этого, участники рынка просят отменить монополию "Укрспирта" на производство, продажу и импорт этилового спирта.

Как сообщалось, ранее "Укрспирт" заявил о проблемах с отгрузкой спирта этилового из-за правовой коллизии.

В госпредприятии указали, что в связи с введением в действие с 1 июля 2019 года отдельных положений Налогового кодекса у "Укрспирта" возникли сложности с отгрузкой спирта. По данным ГП, "Укрспирт" и покупатели спирта должны зарегистрировать поставку спирта в реестре товарно-транспортных накладных, однако регистрация накладной на вывоз спирта этилового была исключена с Налогового кодекса (кодекс регулирует исключительно транспортировку водки и ликеро-водочных изделий). Таким образом, "Укрспирт" не может оформить накладную, а штраф за поставку спирта без надлежащей документации составляет 200% от стоимости поставки (минимум – 15 тыс. грн).

По информации "Укрспирта", правовые коллизии фактически останавливают производственную деятельность предприятия из-за рисков применения штрафных санкций со стороны контролирующих органов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136916
 
   
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Коли читаеш в новинах про спирт так зразу хочеться нагадати що в Лохвицькому районі Полтавської області знаходяться поруч два найбільших заводів Европейських це сахкомбінат і через забор Спирткомбінат найбільший у Европі був. На даний час на заводах на кришах почали рости дерева.Території заводів обустроїні як ********* будівлями так і тириторіями обширними з унікальним оборудуванням яке уже починае ржаівіти (що не з нержавіючої сталі). На це ніхто з Кабінету Міністрів з укрспиту України незвертае ніякої уваги. Оце і відношення до зайнятості населення а скільки нестало робочих місць. Люди (спеціалісти харчової промисловості) їздять працювати поїздами по всій україні на маленькі заводи подібного типу а гіганти стоять і починають заростати бурянами Оце наша безхозяйственність і ненаповнення бюджету а ми хочем краще жити так треба щось робити в кабміні а не спостерігати як країна занепадае. Больно за це і говорнити.і думати. З повагою пенсіонер
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