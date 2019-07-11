 "Укрзализныця" разработает новую систему онлайн-продажи билетов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укразлизныци" сообщает БизнесЦензор.

"Мы уже начали разработку альтернативного сервиса и обратились к ведущим банкам страны с предложением заключить прямые договоры на использование их шлюза, без компаний-посредников", - сказал директор филиала "Главный информационно-вычислительный центр" АО "Укрзализныця" Александр Войтко.

"Укрзализныця" заявляет, что частная компания ООО "Унит" в результате сговора с бывшими сотрудниками АО "Укрзализныця" зарабатывали десятки миллионов гривен на онлайн-продажах железнодорожных билетов.

"Разработчик онлайн-системы продажи билетов ООО "Унит" стало "прокладкой" между "Укрзализныцей" и клиентом при покупке билетов через интернет", - сообщает "Укрзализныця".

В течение 2017-2018 годов руководители "Унит" в сговоре с бывшими работниками "Укрзализныци" завладели деньгами госкомпании на общую сумму около 51,2 млн грн.

"Унит" разработала сайт онлайн-продажи билетов booking.uz.gov.ua таким образом, чтобы при оплате билетов банковскими картами использовался платежный шлюз.

"Это фактически платежный площадка посредник между сайтом продажи билетов и банками-эквайрами, через который проводятся транзакции купли-продажи билетов. В ходе проверки мы установили, что, как ни странно, компания-разработчик прописала на сайте собственный платежный шлюз - Plategka.com", - сообщает Войтко.

"После чего они заключили ряд "эксклюзивных" договоров с банками-эквайрами в качестве "агента", согласно которым банки обязаны выплачивать ООО "Унит" так называемую "вознаграждение агенту" в размере 0,8% за каждый успешную транзакцию покупки пассажирами билетов", - отметил Войтко.

"Укрзализныця" считает такие действия незаконными, ведь соглашение с ООО "Унит" не предусматривало использование шлюза компании-разработчика.

"Укрзализныця" объявила открытые торги по закупке двух услуг: платежного шлюза и поддержки веб-сервиса. Но "Унит" начала блокировать закупок путем жалоб в Антимонопольный комитет Украины.

"Укрзализныце" удалось провести открытые торги в системе Prozorro. Победителем поддержки веб-сервиса была выбрана другая компания. "Укрзализныця" заявляет, что "Унит" продолжает получать свою незаконную комиссию с продажи билетов.

"Кроме того, "Укрзализныця" в последнее время все чаще фиксирует сбои в системе онлайн-продажи билетов booking.uz.gov.ua, которые удивительным образом совпадают с результатами торгов не в пользу ООО "Унит", - сообщает "Укрзализныця".

Руководство "Укразлизныци" называет такие действия шантажом и призывает правоохранителей провести расследование.

Напомним, систему электронной продажи билетов на железной дороги с 2010 года контролирует не "Укрзализныця", а частное ООО "Унит", получающее плату за разработку и поддержку системы, а также 5 грн с каждого купленного билета.

Сама фирма победила в тендере "Укрзализныци", предложив более высокую цену, а затем заказала выполнение работ у своего же конкурента на тендере с более низкой ценой.

При этом сегодня не "Укрзализныця", а "Унит" определяет, кому разрешить продавать железнодорожные билеты, а кому нет. В ноябре 2014 года компания отключила от продажи билетов Расчетный цент министерства инфраструктуры. Позже не разрешила государственному "Ощадбанку" продавать билеты государственной "Укрзализныци".