 Правящая партия Италии пыталась получить финансирование у Кремля, – СМИ

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Переговоры якобы касались оформления поставок нефти таким образом, чтобы партия получила около $65 млн.

По данным издания, во время визита вице-премьера Сальвини в Москве в октябре 2018 года вместе с ним приехал его помощник Джанлука Савойни, который организовал встречу с неназванными высокопоставленными чиновниками Кремля. На ужин в московском отеле "Метрополь" также пришли еще двое соратников Савойни по "Лиге Севера".

Записи разговоров указывают, что итальянцы пытались договориться о поставках российской нефти в течение одного года стоимостью в $1,5 млрд. 4% от общей стоимости контракта якобы должна была получить непосредственно "Лига Севера" при посредничестве российского филиала итальянского банка Intesa.

По словам Савойни, в этом банке в Москве у партии был "человек по фамилии (Андреа) Машети". Итальянец был в прошлом членом "Лиги Севера".

Всего, по подсчётам издания, партия вице-премьера Сальвини рассчитывала получить около $65 млн при помощи этих операций. Во время разговора итальянцы несколько раз подчёркивали, что поставки нужно реализовать как можно быстрее из-за "предстоящих выборов". Очевидно, речь идёт о выборах в Европарламент, которые прошли в конце мая этого года.

Контракты о поставках должны были заключить компании "Роснефть" и "Лукойл" с одной стороны и итальянская государственная нефтяная компания Eni – с другой. Представители последней заявили изданию Buzfeed, что госкомпания не причастна к финансированию политических партий, а сами поставки никогда не имели места.