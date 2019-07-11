 Цены на нефть превысили $67 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Котировки сорта WTI завершили день выше отметки $60 за баррель впервые с мая и достигли максимального уровня за семь месяцев. При этом подъем был отмечен по итогам пятой сессии подряд, чего не происходило с февраля, отмечает MarketWatch.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 подорожали на $0,21 (на 0,31%) - до $67,22 за баррель. В среду их цена взлетела на $2,85 (на 4,44%), составив на закрытие $67,01 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,25 (на 0,41%) - до $60,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена подскочила на $2,6 (на 4,5%) и завершила день на отметке $60,43 за баррель.

Компании сворачивают операции по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе из-за приближения урагана. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), была приостановлена работа примерно 32% нефтяных мощностей и 18% газовых мощностей в регионе.

По мнению аналитиков Oanda, в краткосрочной перспективе нефтяной рынок также будет получать поддержку от сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Ираном.

Товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,5 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Аналитики IHS Markit в среднем прогнозировали снижение на 2,1 млн баррелей. При этом сокращение запасов нефти было зафиксировано четвертую неделю подряд.

Запасы бензина на минувшей неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей, в то время как дистиллятов - выросли на 3,7 млн баррелей. Прогноз аналитиков предполагал снижение первого показателя на 400 тыс. баррелей и повышение второго на 1,5 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 310 тыс. баррелей.

Цена нефтяных контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг увеличилась на 3,5% - до 459,2 юаня за баррель.