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 Госрезерв отсудил 8 миллионов у "ДТЭК Захидэнерго" Ахметова

Почти 8 миллионов гривен будет взыскано с ПАО "ДТЭК Западэнерго" в Госрезерв по материалам спора, который длится с 2005 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госрезерва сообщает БизнесЦензор.

Такое решение принято судами двух инстанций в пользу Госрезерва.

Хозяйственный суд города Киева принял решение об удовлетворении исковых требований Госрезерва к "ДТЭК Западэнерго" по возврату материальных ценностей в госрезерв и взыскания почти 8 млн грн штрафа.

Под материальными ценностями Госрезерва подразумевается 2194,901 тонн мазута М-100, недостаток которого было обнаружено в 2005 году.

Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал Госрезерв по делу против "ДТЭК Западэнерго", отклонив апелляционную жалобу, а решение хозяйственного суда Киева об удовлетворении исковых требований Госрезерва оставил в силе.

До покупки группой "ДТЭК" Рината Ахметова в 2012 году в ходе приватизации 45,1% акций энергогенерирующей компании "Захидэнерго" ее контрольный пакет принадлежал государству.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136891
 
 
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