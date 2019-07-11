[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.69 28.76
 Транспорт
  159  0
Все про:авто (1988) ремонт (720)

 Импорт занял 88% рынка автозапчастей в Украине

Анализ рынка автозапчастей Украины показывает, что около 88% его объема в прошлом году приходилось на детали импортного производства.

Об этом со ссылкой на пресс-службу аналитического агентства Pro Consulting сообщает БизнесЦензор.

"Объясняется такая структура тем, что ко многим старым машинам, особенно советским, запчасти уже не производятся, и владельцы приобретают их на авторазборках. Среди новых комплектующих, импорт в Украину в 7 раз превышает объем местного производства", - сообщает агенство.

Конкуренция на рынке автозапчастей Украины довольно высокая. Их поставками в страну занимаются более 1,6 тыс. компаний, крупнейшими их которых являются ООО "Элит-Украина" и ЧП фирма "Юникс Трейд Ко".

Средний возраст легковых автомобилей, пребывающих в пользовании украинцев, составляет 20 лет, около половины из них – это машины советского, российского и украинского производства.

В последние годы активизировался завоз подержанных авто импортного производства, средний возраст которых до 10 лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136886
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортИмпорт занял 88% рынка автозапчастей в Украине
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Зеленский избирательный закон Кабмин обстрел Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх