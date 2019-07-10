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 Суд начал банкротство Енакиевского металлургического завода Ахметова

Хозяйственный суд Донецкой области начал процедуру банкротства "Енакиевского металлургического завода", расположенного на временно оккупированной территории Донбасса, по иску компании ДП "Модификатор".

Об этом свидетельствует постановление суда от 1 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"Признать денежные требования ДП "Модификатор" в сумме 8,7 млн грн и 19 210 грн судебного сбора. Ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Ввести процедуру распоряжения имуществом Енакиевского металлургического завода до 24 октября 2019 года", – сказано в решении суда.

Распорядителем имущества суд назначил арбитражного управляющего Игоря Шульгу.

Согласно реестру юридических лиц, ДП "Модификатор" (Запорожье) с сентября 2018 года находится на стадии ликвидации. Ликвидатором числится юрист Сергей Лященко. Компания специализируется на производстве проволоки.

Енакивский металлургический завод - одно из крупнейших предприятий черной металлургии в Украине. Входит в структуру группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

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Группа "Метинвест" 15 марта 2017 года заявила о потере контроля над своими заводами в ОРДЛО, в том числе Енакиевским металлургическим заводом и его макеевским филиалом.

После этого пророссийские боевики захватили завод, передав его затем в управление ЗАО "Внешторгсервис" беглого олигарха Сергея Курченко.

По информации Министерства временно оккупированных территорий (МинВОТ), завод до февраля 2019 года закрыл большинство своих цехов, почти прекратив свою деятельность.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136836
 
 
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