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 Фонд гарантирования подал иск к Лагуну на 700 миллионов

Хозсуд Киева 4 июля открыл производство по делу по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц к Николаю Лагуну о взыскании 691,3 млн грн "вреда, причиненного юридическому лицу ее должностным лицом".

Согласно материалам суда, Фонд гарантирования указал, что заявленные денежные требования будут включены в ликвидационной баланс "Дельта Банка", передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Как сообщалось, по данным Фонда, общая сумма ущерба, нанесенного банку действиями бывших владельцев и других должностных лиц АО "Дельта Банк", превышает 38 млрд грн.

По по фактам незаконного вывода средств с АО "Дельта Банк" в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных преступлений, в 14 из них фигурантами выступают бывшие владельцы и руководители банка, в 219 – бывшие должностные лица банка.

Вкладчикам АО "Дельта Банк" Фондом гарантирования выплачено 15,7 млрд грн гарантированных вкладов. При этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляет 11 млрд грн.

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ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136835
 
 
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