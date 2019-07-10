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Все про:ГПУ (687) Клименко (67)

 Генпрокуратура завершила расследование дела беглого экс-министра Клименко

Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве от 18 июня 2014 года в отношении бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает БизнесЦензор.

В рамках уголовного дела Клименко и еще четырех человек подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации); ч. 4 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц), ч.2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением); 3 ст. 209 (Отмывание средств) УК Украины.

"В настоящее время в уголовном производстве возникла необходимость в сообщении указанным лицам о завершении досудебного расследования и запроса об открытии материалов", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Печерский районный суд разрешил процедуру заочного досудебного расследования в отношении экс-министра доходов и сборов во времена президентства Виктора Януковича Александра Клименко в уголовном производстве так называемых "налоговых площадок" в октябре 2018 года.

Ранее в Генпрокуратуре признали, что все задержанные по делу налоговых площадок Клименко вышли из-под стражи, так как УПК Украины не предусматривает содержания под стражей подозреваемых во время досудебного следствия более одного года.

В настоящее время досудебное расследование закончено в отношении 30 подозреваемых.

Напомним, 24 мая 2017 года правоохранители проводили в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов, причастных к организации функционирования т. н. "налоговых площадок", связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко. Были задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях.

По данным следствия, в результате функционирования этих "налоговых площадок" государству был нанесен ущерб более 104 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136832
 
 
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