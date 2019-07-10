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 Владелец украинского банка стал собственником московского ЦСКА (обновлено)

Российский бизнесмен и владелец украинского "Первого инвестиционного банка" Евгений Гинер стал вместо своего сына конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет московским футбольным клубом ЦСКА.

Об этом свидетельствуют документы Bluecastle в британском корпоративном реестре, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Сын Евгения Гинера Вадим числился как "лицо, обладающее существенным контролем" над Bluecastle, с мая 2016 года. Он владел более чем 75% акций и голосующих прав в Bluecastle. 

Теперь президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет клубом, говорится в документе материнской компании футбольного ЦСКА, размещенном в британском корпоративном реестре. 

Напомним, 59-летний Евгений Гинер является президентом ПФК "ЦСКА". Его сын Вадим Гинер в разные годы фигурировал в качестве директора люксембургских компаний Gapy International Holding, Sensei International, Financiere Alcon, Financiere Egine, Karvis International. В частности, в компании Karvis по состоянию на 2009 год директорами также были Гинер-старший и некая Марина Ярославская.

По данным Нацбанка Украины, гражданка Германии Ярославская являлась акционером латвийской VS Energy Latvia – управляющей компании электроэнергетической группы VS Energy с активами в Украине.

VS Energy давно связывают с Евгением Гинером. В 2014 году он заявлял, что с началом агрессии РФ против Украины "жить стало тяжелее", поскольку большинство активов бизнесмена находилось в Украине.

По данным НБУ, на 1 января 2019 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций "Первого инвестиционного банка".

Bluecastle Enterprises владеет 100% ПФК "ЦСКА", 100% компании "АВО-Капитал", 60,1% спортивно-тренировочной базы "Октябрь" и 50% детско-юношеской спортивной школы ЦСКА. Более 76% акций футбольного клуба ЦСКА находятся в залоге у ВЭБ.РФ.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136829
 
 
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