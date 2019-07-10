 Кабмин расширил перечень критериев риска деятельности на речном транспорте

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 10 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно тексту документа, утвержден перечень из 14 критериев.

Ранее список состоял из всего трех критериев: вид хоздеятельности; количество лиц, постоянно или временно находящихся на объекте морского/речного транспорта; наличие нарушений законодательства в сфере безопасности на морском и речном транспорте.

В новый список соответствующих критериев вошли: пассажировместимость, объем перевозки опасных грузов, количество буксируемых судов, объемы грузоперевозки, количество лоцманских проводок, количество аварий с участием судов одного владельца, и т.п.

Новые критерии оценки риска от хоздеятельности в сфере морского и речного транспорта также устанавливают в качестве одного из критериев количество задержек судов инспекторами страны порта и/или страны флага, а также запреты или ограничения эксплуатации судов на внутренних водных путях.

Такой критерий, по мнению правительства, обеспечит выполнение судовладельцами конвенционных требований относительно обязательств государства флага и будет способствовать выполнению Украиной обязательств по ассоциации с ЕС.

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Кроме того, согласно новым критериям оценки риска на морском и речном транспорте, отнесение субъекта хоздеятельности к высокой, средней или незначительной степени риска осуществляется с учетом суммы балов, начисленных по всем критериям по следующей шкале: от 41 до 100 баллов – высокая степень риска, от 21 до 40 – средняя и от 0 до 20 баллов – незначительная.

Как и ранее, плановые проверки деятельности субъектов хозяйствования планируется осуществлять со следующей периодичностью: для субъектов с высокой степенью риска – не чаще одного раза в два года; со средней степенью риска – е чаще одного раза в три года; с незначительной степенью риска - не чаще, чем раз в пять лет.

Соответствующие плановые проверки будет проводить Госслужба морского и речного транспорта.

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