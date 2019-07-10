 Запрещенные "Вконтакте" и "Яндекс" вновь вошли в десятку самых посещаемых сайтов в Украине

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Factum Group Ukraine по заказу Интернет ассоциации Украины исследования, передает БизнесЦензор со ссылкой на ain.ua.

Согласно данным исследования, лидеры по среднедневной доле не изменились – в топе продолжают находиться Google, YouTube и Facebook.

Запрещенная соцсеть "ВКонтакте" продолжает терять позиции: сайт переместился с шестого на восьмое место. В то же время на девятую позицию вышел "Яндекс", обогнав погодный сайт Sinoptik. Еще одна запрещенная российская соцсеть "Одноклассники" находится на одиннадцатом месте.

В рейтинге по охвату продолжает расти Prom, падают сайты "Розетки" и Instagram.

Топ мобильных приложений не изменился. Безоговорочный лидер — Viber, мессенджер нарастил долю до 93%. Доля аутсайдеров, "ВКонтакте" и Skype, медленно сокращается.

Данные собраны на базе медиапанели из 5000 человек.

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Как сообщалось, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги доступа для пользователей сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yandex.

Соответствующий указ президента опубликован 17 мая 2017 года и вступил в силу.

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