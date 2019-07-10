 Кабмин одобрил запуск электронных услуг для родителей новорожденных

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает БизнесЦензор со ссылкой напресс-службу министерства.

"Мы представляем правительственную инициативу, которая была разработана нашей командой. Она предусматривает запуск с 1 января 2020 системы "е-малыш", которая даст возможность украинским родителям без бюрократии получить от государства 10 базовых услуг, связанных с рождением ребенка", – отметил министр.

Глава Минюста пояснил, что речь идет о государственной регистрации рождения ребенка, регистрации места проживания ребенка, назначении государственных выплат при рождении ребенка, внесении сведений о ребенке в реестр пациентов, внесении сведений в реестр налогоплательщиков, выдачу удостоверений родителям многодетных семей и назначение помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях и другие важные услуги.

"Этот комплекс услуг будет предоставляться после представления отцом или матерью новорожденного ребенка всего одного заявления", – заверил Петренко.

Министр отметил, что владельцы современных мобильных телефонов или компьютеров смогут избежать общения с чиновниками, ведь сервис можно будет получить не только в любом из более 700 созданных правительством центров предоставления административных услуг или роддомах, но и в электронном формате.

"Запуск этой инициативы позволит украинским родителям через смартфон получить все сервисы государства, связанные с рождением малыша", – добавил Петренко.

Министр отметил, что ранее правительство внесло в парламент законопроект, который на уровне закона должен закрепить введение проекта. Однако, понимая, что подготовка закона и технической стороны запуска сервиса требует определенного времени, Кабмин своим решением сегодня ввел пилотный проект "е-малыш", который даст возможность подготовить к началу 2020 года все технические решения, необходимые для запуска инициативы уже с 1 января следующего года.

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