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Все про:строительство (1149) Парцхаладзе (149) Минрегионразвития (390) Парцхаладзе Лев (105)

 Минрегион утвердил перечень объектов недвижимости без адресов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало перечень объектов строительства и недвижимого имущества, которым не присваивается почтовый адрес.

Об этом сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Больше всего проблем, связанных с присвоением почтового адреса, возникало и возникает как раз в отношении линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Это линии электропередач, пути, дороги, метро и другие транспортные объекты и др. Их составляющие могут располагаться в пределах нескольких населенных пунктов и административно-территориальных центров. Поэтому Минрегион разработал четкий перечень объектов, которым почтовый адрес не присваивается", – пояснил чиновник.

Соответствующий приказ Минрегиона №137, который утверждает этот перечень был одобрен 21 июня и зарегистрирован в Министерстве юстиции 27 июня.

В указанный перечень вошли: автомобильные дороги; железные дороги; взлетно-посадочные полосы; мосты, эстакады, тоннели и метро; порты, каналы, плотины и другие водные сооружения; магистральные и местные трубопроводы и коммуникации, земельные участки и т.п.

В ближайшее время вышеупомянутый приказ будет опубликован, после чего официально вступит в силу.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136818
 
 
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