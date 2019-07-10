 Суд начал банкротство восстановленного решениями судов "Златобанка"

Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте Высшего хозяйственного суда, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно сообщению, Фонд гарантирования оспорил это решение в Северном апелляционном хозяйственном суде (через Хозяйственный суд города Киева).

В то же время в Фонде указывают, что кредиторы банка обязаны подать в хозяйственный суд письменные заявления с требованиями к должнику в течение тридцати дней со дня официального опубликования объявления об открытии производства. То есть предельный срок на заявление денежных требований к должнику кредиторами АО "Златобанк" – 25 июля.

"Со своей стороны, Фонд гарантирования не согласен с этим определением и считает его незаконным, ведь ликвидация банков должна происходить не по общей процедуре банкротства, а исключительно в рамках процедур, предусмотренных законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц", по которым приоритетное право на получение средств имеют не акционеры, а кредиторы банка", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Большая Палата Верховного Суда своим постановлением 5 февраля признала неправомерным отнесение ПАО "Златобанк" к категории неплатежеспособных.

Также судом признано противоправным и отменено постановление правления НБУ от 12 мая 2015 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Златобанк".

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В свою очередь НБУ заявлял, что отмена решения об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных не восстановит его платежеспособность. В то же время судом порождается правовая неопределенность, которая нивелирует действие законов. Это, в свою очередь, приводит к нарушению прав вкладчиков и кредиторов, которые таким образом лишаются права требовать возврата своих средств в рамках предусмотренной законодательством ликвидационной процедуры банка.

С момента признания в 2015 году "Златобанка" неплатежеспособным Фонд гарантирования уже выплатил около 825 млн грн почти 14 тысячам его вкладчиков. Ликвидационная масса ПАО "Златобанк" составляет 1,6 млрд грн, при этом общая сумма акцептированных кредиторских требований достигает 6,9 млрд грн.

Ранее Фонд гарантирования заявлял, что бывшие владельцы АО "Златобанк" (конечный владелец существенного участия с наибольшей долей Елена Якименко) с помощью решения судов добились исключения из госреестров назначенного Фондом ликвидатора и активно распродают имущество банка.

"Златобанк" основан в 2008 году. Крупнейшим акционером финучреждения на 1 октября 2014 года являлось ООО "Авангард-Экспо" (97,94%), единственным бенефициаром – Елена Якименко.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов (7,89 млрд грн) банк занимал 27 место среди 166 украинских банков.

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