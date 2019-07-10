 Boeing впервые за 8 лет может лишиться звания крупнейшего производителя самолетов

Как отмечает Reuters, поставки Boeing оказались ниже, чем у Airbus SE, которая за этот же период поставила 389 самолетов, что на 28% больше, чем годом ранее, передает БизнесЦензор.

По расчетам агентства, годовые поставки Boeing, скорее всего, будут ниже, чем у европейского конкурента, впервые за восемь лет.

Новая проблема с самолетами MAX, обнаруженная в июне, привела к отсрочке возобновления полетов лайнера по крайней мере до конца сентября, нарушив расписание рейсов авиакомпаний и, возможно, увеличив расходы для Boeing.

Как сообщалось, поставки самолетов Boeing MAX были приостановлены в марте после крушения лайнера компании Ethiopian Airlines, в результате которого погибли все 157 человек, находившиеся на борту.

С тех пор Boeing не сообщал о новых заказах на лайнеры MAX. Ряд аналитиков понизил свои прогнозы поставок MAX на 2019 год, и многие из них считают, что поставки не возобновятся до декабря.

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