[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.59 28.57
 Власть
  308  0
Все про:Зеленский (149) ЧАЭС (98) Чернобыль (45) Зона отчуждения (30)

 Зеленский подписал указ о развитии туризма в Чернобыльской зоне

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

Об этом президент сообщил во время посещения Чернобыля в среду, 10 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Указ станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины. Прежде всего, мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции", – заявил Зеленский.

Согласно сообщению, документ предусматривает, в частности, разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

Кроме того, согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в частности водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют. Также будут отменены необоснованные ограничения и запреты, например для видеосъемки.

Документом предусмотрено, что благодаря взаимодействию мобильных операторов в Чернобыльской зоне улучшится связь. Также Украина будет популяризировать туристический Чернобыль на международных мероприятиях, в которых будет участвовать.

"Мы должны дать этой территории Украины новую жизнь. До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль – это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий "город-призрак". Мы должны показать это место мира: ученым, экологам, историкам, туристам", – сказал Зеленский.

Читайте также: Турпоток в Зону отчуждения вырастет в 2 раза после выхода сериала "Чернобыль", – туроператоры

В то же время указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет, а имеющиеся электронные билеты будут синхронизированы. В случае наличия оснований для отказа в визите человек должен узнавать об этом накануне, а не на КПП.

"К сожалению, до сих пор зона отчуждения является еще и символом коррупции в Украине. Это – взятки, которые силовики собирают с туристов, и нелегальный вывоз металлолома и использования природных ресурсов. Все это очень скоро прекратим. Давайте наконец перестанем отпугивать туристов и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем здесь землю свободы, станет одним из символов новой Украины. Без коррупции. Без лишних запретов", – призвал Зеленский.

Кроме того, Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136800
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский подписал указ о развитии туризма в Чернобыльской зоне
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Гройсман Донбасс Зеленский Кабмин Крым Нацполиция Россия
 
 
 
 
 
 вверх