 Фармкомпания "Дарница" прошла аудит на соответствие требованиям GMP

Как сообщает пресс-служба "Дарницы", компания получила сертификат сроком от трех лет, который распространяется на все участки производства готовых лекарственных средств, передает БизнесЦензор.

"В построении системы качества и соответствие требованиям GMP "Дарница" инвестировала более 200 млн евро. Ежегодно компания направляет 10% валового дохода в R&D, проекты автоматизации производства и диджитализации процессов. Мы используем все преимущества, которые дает GMP для доступа на зарубежные рынки", – прокомментировал гендиректор компании Андрей Обризан.

В компании отмечают, что только за последние три года "Дарница" получила пять положительных заключений о соответствии требованиям GMP от регуляторных органов Украины, Беларуси и стран Евросоюза. Первый такой сертификат был получен в 2003 году.

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GMP – общепризнанный мировой стандарт сертификации фармацевтических производств. Для европейского рынка он является обязательным. В Украине GMP гармонизирован с действующими стандартами Европейского Союза.

Фармацевтическая компания "Дарница" – лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля компании – кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира.

Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3 млрд грн.

Конечным бенефициаром компании является Глеб Загорий.

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