 Зеленский заявил о попытке монополизации телепространства окружением Медведчука

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Борисполе, отвечая на вопрос о попытке телеканала NewsOne провести телемост с одним из российских каналов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.

"Никаких информационных монополий у нас не будет", – заявил Зеленский.

"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", – добавил президент.

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Как сообщалось, ранее временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой созвать внеочередное заседание СНБО в связи с намерением NewsOne провести телемост с каналом "Россия 1".

Также глава СБУ предлагает инициировать перед Антимонопольным комитетом применение мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга "Новости".

Напомним, 7 июля руководитель российских государственных телерадиоорганизаций ВГТРК и МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев анонсировал проведение 12 июля в эфирах российского телеканала "Россия" и украинского канала "NewsOne" телемарафона "Надо поговорить".

8 июля телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 24" (телемарафон "Надо поговорить") после ряда возмущенных заявлений и анонсов акций протеста возле канала.

Как сообщалось, новосозданный медиахолдинг "Новости" 14 июня сообщил, что нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".

Напомним, в декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

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